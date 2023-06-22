قبرص تعتزم شراء "ميركافا" الإسرائيلية بدل دباباتها الروسية الصنع المرسلة إلى أوكرانيا

كشف مصدر أمني إسرائيلي لصحيفة "هآرتس" أن تل أبيب تبيع مئات دبابات الـ"ميركافا" القديمة للجيش القبرصي، كما أكّد مصدر من نيقوسيا عن إجراء محادثات مع الجانب الإسرائيلي بهذا الخصوص.

وذكرت المعلومات أنّه من بين أحد الخيارات التي تمّت إثارتها خلال تلك المناقشات أن قبرص ستشتري دبابات "ميركافا" من إسرائيل ثم تقوم بإرسال الدبابات القديمة الروسية الصنع التي لديها إلى أوكرانيا، وفي الأثناء نفت المصادر القبرصية أن تكون هذا هي النيّة.

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يُشار إلى أنّه في الأسبوع الماضي قال رئيس قسم تنسيق الصادرات في وزارة الدفاع الإسرائيلية، يائير كولاس، في مقابلة مع صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية اليومية، إن إسرائيل تجري مفاوضات مع دولتين، أحدهما أوروبية، بشأن بيع دبابات "ميركافا" القديمة التي تم تنسيقها من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأشار كولاس إلى أنّه في حال تنفيذ هذه الصفقة، فسيكون هذا بمثابة أول بيع إسرائيلي لدبابة "ميركافا" لدولة أوروبية، في الوقت الذي رفضت وزارة الدفاع تسمية الدولة التي كان يشير إليها كولاس.

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وبعد المقابلة مع كولاس، زعمت عدة مواقع وحسابات مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي أن الدولة المذكورة هي قبرص، علما أنه في العام الماضي، رفعت إدارة بايدن حظر الأسلحة المفروض على قبرص، الأمر الذي أتاح لها إبرام مثل هذه الصفقة.

وذكرت وزارة الدفاع بالقول إنه "بسبب الحرب في أوروبا، أبدت عدة دول اهتماما بالشراء من الاحتياطيات الإسرائيلية، بما في ذلك دبابات ميركافا القديمة التي خرجت من الخدمة منذ سنوات. ولم تسفر المفاوضات بعد عن اتفاق، ولا حتى وزارة الدفاع أو الدول المعنية وافقت على ذلك".

المصدر: هآرتس