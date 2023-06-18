صحيفة أمريكية تشيد بمنظومة Kornet الروسية وتعدد مزاياها

أشادت صحيفة Military Watch الأمريكية في مقال لها، بمنظومة الصواريخ الروسية الموجهة Kornet، التي نجحت في تدمير الدبابات الغربية على مدار أكثر من 20 عاما.

وأبرز المقال بأن منظومة Kornet الروسية لا تزال سلاحا فتاكا منذ أكثر من 20 عاما.

وأوضح المقال أيضا بأنه منذ العام 1998 استخدمت منظومة Kornet من قبل العديد من الدول في مواجهة الدبابات الغربية، وحققت نجاحات كبيرة في تدمير دبابات "أبرامز" و"برادلي" الأمريكية، و"ميركافا" الإسرائيلية و"ليوبارد" الألمانية".

وأثنى المقال على ميزات المنظومة، التي تعد رأس الحربة ذات الشحنة المزدوجة والمستشعرات الحرارية السمة الأبرز فيها، حيث أسهمت بشكل كبير في تفوقها على نظيراتها من المنظومات الغربية.

وتعد منظومة صواريخ Kornet الروسية أحد أبرز الأنظمة المضادة للدبابات في العالم، حيث دخلت الخدمة عام 1998 وتزن 28 كلغ، كما تعتبر من أحدث الصواريخ الروسية المضادة للدبابات.

المصدر: نوفوستي