إسرائيل تنفي تقارير حول إرسالها دبابات "ميركافا" إلى أوكرانيا

نفت وزارة الدفاع الإسرائيلية التقارير الصحفية، التي تحدثت عن إرسال دبابات "ميركافا" الإسرائيلية إلى أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان، ردا على التقارير الإعلامية التي تم تداولها مؤخرا: "التقارير حول نقل الدبابات الإسرائيلية إلى أوكرانيا كاذبة، وبسبب الحرب في أوروبا، أعربت عدة دول عن اهتمامها بالحصول على دبابات "ميركافا" من احتياطيات جيش الدفاع الإسرائيلي. ولم تؤد المباحثات بعد إلى اتفاق، إذ تنتظر موافقة وزارة الدفاع والدول المهتمة".

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع الإسرائيلية الأسبوع الماضي، أن إسرائيل تجري مفاوضات مع دولتين، إحداهما في قارة أوروبا، حول إرسال أكثر من 200 دبابة "ميركافا" من الجيل السابق، خرجت من الخدمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات تجري على خلفية الطلب المتزايد على المعدات العسكرية الإسرائيلية بسبب استنفاد الدول الغربية التي تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا لترساناتها.

المصدر: نوفوستي