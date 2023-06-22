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لافرينتيف: واشنطن تعزز قواتها في سوريا

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لافرينتيف: واشنطن تعزز قواتها في سوريا
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كشف ألكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، عن توفر أدلة لدى موسكو تؤكد أن الولايات المتحدة تعزز قواتها العسكرية شمال وشرقي سوريا.

وأضاف لافرينتييف: "هناك معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تعزز قواتها شمال شرق سوريا وفي التنف التي تحتلها".

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وأضاف أنه قد يكون هذا الإجراء ناجما عن "تشديد الموقف الأمريكي تجاه دمشق ومحاولات واشنطن زعزعة الاستقرار في سوريا".

وأشار لافرينتييف إلى أن أجهزة المخابرات الأمريكية تواصل العمل مع العناصر المتطرفة والراديكالية في سوريا في قواعدها لمزيد من الأعمال الإرهابية التخريبية على الأراضي السورية.

وأضاف: "قد يكون ذلك مرتبطا بشكل مباشر بمحاولات إثارة الموقف وإغراقه مرة أخرى في المواجهة المسلحة".

المصدر: نوفوستي

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