 
مباشر
عاجل
بريغوجين: قوات فاغنر تقدمت اليوم 230 مترا في اتجاهات مختلفة

40 آلية لوجيستية ومعدات وذخائر.. رتل أمريكي عسكري يدخل سوريا قادما من العراق (فيديو)

أخبار العالم العربي

40 آلية لوجيستية ومعدات وذخائر.. رتل أمريكي عسكري يدخل سوريا قادما من العراق (فيديو)
قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v847

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي إلى سوريا، رتلا من آليات محملة بمعدات عسكرية ولوجيستية وذخائر، قادما من الأراضي العراقية وذلك عبر "معبر الوليد" غير الشرعي بريف محافظة الحسكة الشرقي.

وذكرت مصادر محلية لوكالة أنباء "سانا" في الحسكة أن "رتلاً مؤلفاً من 40 آلية، بينها شاحنات محملة بمواد لوجيستية ومعدات عسكرية وذخائر، أدخلتها قوات الاحتلال الأمريكي من الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي".

وأشارت المصادر إلى أن الآليات عبرت مفرق قرية السعيدة أقصى الريف الشمالي الشرقي للحسكة، متجهة إلى مطار خراب الجير العسكري الذي اتخذته قوات الاحتلال قاعدة غير شرعية لها".

كما لفتت المصادر إلى أن "القافلة كانت ترافقها مدرعات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال من أجل حمايتها".

تجدر الإشارة إلى أن القوات الأمريكية في سوريا تداوم على مثل هذه التصرفات، حيث تتهم دمشق واشنطن باستخدام المعابر غير الشرعية مع العراق من أجل فرز هذه الإمدادات لدعم ميليشيا "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) المرتبطة به من جهة وتسليح المجموعات الإرهابية التابعة له بالقرب من قواعده في الجزيرة ومنطقة التنف بريف حمص الشرقي من جهة ثانية، والتي يستخدمها لتنفيذ اعتداءات على التجمعات السكنية والبنى التحتية للدولة ومواقع الجيش العربي السوري.

المصدر: سانا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا