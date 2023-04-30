40 آلية لوجيستية ومعدات وذخائر.. رتل أمريكي عسكري يدخل سوريا قادما من العراق (فيديو)

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي إلى سوريا، رتلا من آليات محملة بمعدات عسكرية ولوجيستية وذخائر، قادما من الأراضي العراقية وذلك عبر "معبر الوليد" غير الشرعي بريف محافظة الحسكة الشرقي.

وذكرت مصادر محلية لوكالة أنباء "سانا" في الحسكة أن "رتلاً مؤلفاً من 40 آلية، بينها شاحنات محملة بمواد لوجيستية ومعدات عسكرية وذخائر، أدخلتها قوات الاحتلال الأمريكي من الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي".

وأشارت المصادر إلى أن الآليات عبرت مفرق قرية السعيدة أقصى الريف الشمالي الشرقي للحسكة، متجهة إلى مطار خراب الجير العسكري الذي اتخذته قوات الاحتلال قاعدة غير شرعية لها".

كما لفتت المصادر إلى أن "القافلة كانت ترافقها مدرعات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال من أجل حمايتها".

تجدر الإشارة إلى أن القوات الأمريكية في سوريا تداوم على مثل هذه التصرفات، حيث تتهم دمشق واشنطن باستخدام المعابر غير الشرعية مع العراق من أجل فرز هذه الإمدادات لدعم ميليشيا "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) المرتبطة به من جهة وتسليح المجموعات الإرهابية التابعة له بالقرب من قواعده في الجزيرة ومنطقة التنف بريف حمص الشرقي من جهة ثانية، والتي يستخدمها لتنفيذ اعتداءات على التجمعات السكنية والبنى التحتية للدولة ومواقع الجيش العربي السوري.

المصدر: سانا