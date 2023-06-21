زيلينسكي يرد على عريضة لتشريع زواج المثليين في أوكرانيا

أجاب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على عريضة التماس بحظر تسجيل زواج المثليين بأن قرار تبني مشروع القانون كهذا، لا يتم اتخاذه إلا تحت قبة البرلمان.

ودعت عريضة منشورة في 13 مارس الماضي، إلى استخدام حق النقض (الفيتو) على مشروع قانون لتسجيل الزواج من نفس الجنس، حيث حصلت على 25000 صوتا، تعتبر ضرورية كي ينظر فيها زيلينسكي.

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وجاء في رد زيلينسكي عبر موقعه الإلكتروني: "البرلمان الأوكراني يدرس مشروع قانون حول إدخال واعتماد حالات الزواج المسجّلة للمثليين.. مشروع هذا القانون غير مُدرج في جدول أعمال الدورة التاسعة للبرلمان الأوكراني. وفي الوقت نفسه، أشير إلى أنّه وبحسب الفقرة 3 من البند الأول من المادة 85 من الدستور الأوكراني، فإن اعتماد القوانين يتعلق حصريا بصلاحيات البرلمان".

وأضاف زيلينسكي أنه فقط بعد اعتماد البرلمان الأوكراني هذه الوثيقة، فإنه يوقعها أو يقبلها للتنفيذ أو ينشرها أو يعيدها إلى البرلمان للمراجعة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ زيلينسكي رد في وقت سابق على التماس حول الحاجة إلى تمرير مشروع قانون بشأن تسجيل الزواج من نفس الجنس، ومن ثمّ اقترح أن ينظر مجلس الوزراء في موضوع إدخال مؤسسة الشراكة المدنية المسجلة.

المصدر: نوفوستي