راعي دير ساياتوسافينسكي للرهبان: مخطط الغرب تدمير القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية

أكد الأب جوان، راعي دير ساياتوسافينسكي للرهبان بمدينة ميليتوبول الروسية بحديث لقناة RT، إن لدى الغرب مخططا قديما لتدمير القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية للكنيسة الشرقية والمسلمين.

وقال: "لا يوجد لهؤلاء النازيين ما هو مقدس لقد قاموا بحرق القرآن الذي هو أقدس المقدسات لدى المسلمين واليوم يريدون طرد الكهنة والرهبان من دير بيتشيرسكايا لافرا هذا مخطط قديم لدى الغرب وهو تدمير القيم الأخلاقية، والمبادئ الدينية للكنيسة الشرقية من جهة ومن جهة أخرى للمسلمين، عبر دعواتهم إلى الاعتراف بتغيير الجنس وزواج المثليين حتى بتنا نشاهد الكنيسة البروتستانتية والكاثوليكية ذاهبة نحو الاعتراف بذلك".

وأضاف: "نحن نقف صامدين بعقيدتنا إن كنا مسيحيين أرثوذوكسأ أو مسلمين، ولن نسمح بتدمير عقيدتنا أو إدخال ما هو غريب عليها، لن نسمح لهم بالسيطرة علينا وتوجيهنا وكما قلت هذه حرب ضد المسيحية الأرثوذكسية، وضد الإسلام والمسلمين ولكن الحق والأخلاق الحميدة ستنتصر".

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المصدر: RT