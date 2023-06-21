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غالانت عقب عملية القصف الجوي في جنين: سنتخذ نهجا هجوميا وسنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا

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غالانت عقب عملية القصف الجوي في جنين: سنتخذ نهجا هجوميا وسنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا
AFP
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يؤاف غالانت، عقب عملية القصف الجوي في جنين مساء اليوم الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية ستتخذ نهجا هجوميا وستستخدم كل الوسائل المتاحة لها.

وأوضح غالانت قائلا: "سنتخذ نهجا هجوميا وسنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا.. سيدفع كل مخرب أو من يرسله ثمنا باهظا للغاية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، القضاء على خلية مقاومين فلسطينيين نفذوا عدة عمليات إطلاق نار نحو بلدات إسرائيلية في الضفة الغربية، عن طريق طائرة مسيرة تابعة لجيش الدفاع، حيث أن هذه العملية تعد أول عملية اغتيال تنفذ في الضفة جوا منذ عام 2005.

المصدر: RT

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