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الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية اغتيال جوية ضد مقاتلين فلسطينيين بالضفة الغربية لأول مرة منذ 2005

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الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية اغتيال جوية ضد مقاتلين فلسطينيين بالضفة الغربية لأول مرة منذ 2005
AFP
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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، القضاء على خلية مقاتلين فلسطينيين قاموا بتنفيذ عدة عمليات إطلاق نار نحو بلدات إسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "رصدت قوات جيش الدفاع بتوجيه دقيق لجهاز الشاباك قبل قليل سيارة مشبوهة كانت تستقلها خلية مخربين، وذلك بعد أن قامت بتنفيذ عملية إطلاق نار بالقرب من منطقة الجلمة قرب مدينة جنين".

وأضاف البيان: "الحديث عن خلية مخربين قامت بتنفيذ عدة عمليات إطلاق نار نحو بلدات إسرائيلية بمنطقة الضفة الغربية في الآونة الأخيرة".

وتابع البيان: "بعد رصد الخلية قامت طائرة مسيرة تابعة لجيش الدفاع باستهدافها والقضاء عليها".

جدير بالذكر أن هذه العملية تعد أول عملية اغتيال تنفذ في الضفة جوا منذ عام 2005.

المصدر: RT

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