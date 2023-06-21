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هولندا: الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على صناع الأسلحة وموردي الإلكترونيات لروسيا

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هولندا: الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على صناع الأسلحة وموردي الإلكترونيات لروسيا
Globallookpress
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أعلن وزير الخارجية الهولندي، فوبكيه هوكسترا، أن الحزمة الـ11 لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ستتضمن إجراءات ضد الجهات التي تصنع الأسلحة وتورد الإلكترونيات لروسيا.

وقال الوزير في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "يسرني أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى الاتفاق السياسي بشأن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك إجراءات لتعزيز موقع الاتحاد الأوروبي من التحايل على العقوبات".

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وأضاف بالقول أنه: "بفضل جهود هولندا، ستشمل حزمة العقوبات صناع السلاح والأشخاص المسؤولين عن اختطاف الأطفال الأوكرانيين وموردي المعدات الإلكترونية للاستخبارات الروسية".

وأشار إلى أن العقوبات الجديدة "ستعقد مهمة دعم روسيا لصناعاتها العسكرية".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن الاتفاق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، ستكون الحادية عشرة منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: تاس

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