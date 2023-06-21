الاتحاد الأوروبي ينشر تفاصيل حزمة عقوباته الـ11 ضد روسيا

أدرج الاتحاد الأوروبي 70 شخصية و30 شركة روسية، ضمن حزمة عقوبات الاتحاد الـ11 ضد روسيا.

وأعلن السفير البولندي لدى الاتحاد الأوروبي أندريه سادوس، اليوم الأربعاء، أن حزمة العقوبات الجديدة ستشمل، إلى جانب ما تم ذكره، إمدادات النفط التي تمر عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب "دروجبا"، فضلا عن حظرٍ على دخول المقطورات الروسية المحملة بالبضائع إلى دول الاتحاد.

وقال سادوس إن الشخصيات المدرجة ضمن حزمة العقوبات الجديدة متهمة بـ"الترحيل غير القانوني للأطفال"، كما تزعم التهم الموجهة للشركات المدرجة بـ"التحايل والالتفاف على العقوبات المفروضة ضد روسيا، ودعم العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

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وأبرز نفس المصدر بأن حزمة العقوبات الجديدة لا تحظر توريد الألماس من روسيا، رغم محاولات بولندا الحثيثة، التي استمرت عدة أشهر، لإدراج الألماس ضمنها.

وأفاد مصدر مطلع في الاتحاد الأوروبي أن حزمة العقوبات الـ11، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 23 من يونيو الجاري، حيث ستنشر في الموقع الرسمي للاتحاد.

وقال ممثل السويد، الذي يرأس مجلس الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق اليوم، إن الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي وافقوا خلال اجتماعهم اليوم في بروكسل، على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا، مشيرا إلى أنها تتضمن تدابير لمكافحة الالتفاف على العقوبات، كما أنها توسع قائمة العقوبات الفردية.

المصدر: تاس