كرواتيا.. مصرع طيارين جراء تحطم مروحية عسكرية هنغارية خلال مهمة تدريبية

لقي طياران في سلاح الجو الهنغاري حتفهما اليوم الأربعاء، عقب تحطم مروحيتهما خلال مهمة تدريبية في سماء كرواتيا، في حين لم يعرف مصير طيار ثالث.

وأفادت وزارة الدفاع الهنغارية بتحطم إحدى مروحياتها العسكرية اليوم، خلال مهمة تدريبية في كرواتيا، ما أسفر عن مصرع شخصين على الأقل، كانا على متنها.

ووفقا للوزارة، انطلقت طائرتا هيلوكوبتر من طراز "إيرباص إتش 145" تابعتين لسلاح الجو الهنغاري في مهمة تدريبية دورية، حيث تحطمت إحداهما في منطقة وادي نهر سيكولا على بعد 300 كلم جنوب العاصمة الكرواتية زغرب، وكان على متنها 3 أشخاص.

وأشارت الوزارة إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثتي طيارين، بينما يجري البحث عن عضو الطاقم الثالث، كما يجري التحقيق في حيثيات الحادث الذي لم تعرف أسبابه بعد.

وأعرب وزير الدفاع الكرواتي، ماريو بانوزيتش، عن تعازيه في وفاة أفراد سلاح الجو الهنغاري، قائلا: "إنهم استثمروا معرفتهم وقدراتهم للمساهمة مع أبناء بلدهم في ضمان أمن هنغاريا وكرواتيا المشترك".

وأظهرت اللقطات التي بثها تلفزيون "إتش آر تي" الكرواتي الحكومي وصول فرق الإنقاذ إلى منطقة صخرية شديدة الانحدار في نطاق الوادي.

وقال التقرير إن أحد الشهود اتصل بدائرة الطوارئ ظهرا بعد أن رأى الدخان يتصاعد من الموقع.

المصدر: أ ف