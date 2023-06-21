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زيلينسكي يعترف بأن الهجوم المضاد "أبطأ مما نرغب"

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زيلينسكي يعترف بأن الهجوم المضاد
Globallookpress Cover ImagesKeystone Press Agency
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي (صورة أرشيفية)
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اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية "يتحرك أبطأ مما كنا نود".

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جاء ذلك في مقابلة لزيلينسكي مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، حيث تابع: "يعتقد بعض الناس أنه فيلم من أفلام هوليوود، وينتظرون النتائج الآن. إنه ليس كذلك".

ووفقا لزيلينسكي، فإن "التقدم في ساحة المعركة أبطأ مما نود".

وقد بدأ الهجوم الأوكراني المضاد في اتجاهات دونيتسك الجنوبية وزابوروجيه وأرتيوموفسك، 4 يونيو الجاري، حيث تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه من الجبهة. وألقت كييف ألوية قتالية دربها متخصصون في "الناتو" ومسلحون بالمعدات الغربية.

وقد صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع القادة العسكريين، 13 يونيو، بأن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم ولم تنجح في أي اتجاه.

المصدر: نوفوستي

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