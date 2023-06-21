الدفاع الروسية تؤكد إحباط عملية إرهابية بمسيرات أوكرانية على أهداف في منطقة موسكو
Globallookpress Nina LiashonokKeystone Press Agency
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أكدت وزارة الدفاع صباح اليوم الأربعاء إحباط عملية إرهابية من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في منطقة موسكو بـ 3 طائرات مسيرة.
جاء ذلك فيما أعلنته وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الأربعاء، حيث تابعت الوزارة أن جميع الطائرات تم قمعها عن طريق الحرب الإلكترونية، وفقدت جميعها السيطرة، وأسقطت، دون وقوع إصابات أو أضرار.
المصدر: نوفوستي