بعد قصف أوكراني عنيف.. تحييد قذائف غير منفجرة في مدينة حدودية روسية

أفادت الدفاع الروسية بأن وحدات هندسة المتفجرات التابعة للمنطقة العسكرية الغربية يعملون على تطهير أراضي مدينة فالويكي بمقاطعة بيلغورود من قذائف غير منفجرة أطلقها الجيش الأوكراني.

ويقوم خبراء المتفجرات بفحص المنطقة بعناية بمساعدة كاشفات الألغام، حيث يمكن للألغام المضادة للأفراد أن تقع على عمق 20-30 سم.

نظرا لكون بعض الذخائر قد تعرضت لأضرار، يتعين على العسكريين تدميرها في المكان وبسرعة. ويعثر السكان المحليون على قذائف غير منفجرة في حدائقهم وبساتينهم، ومن بين القذائف المكتشفة تلك من طراز M982 Excalibur عيار 155 مم أمريكية الصنع.

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في وقت سابق، وجه حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف جلادكوف السلطات المحلية بتكثيف العمل على تعليم المواطنين كيفية التصرف في حالات الطوارئ مثل القصف.

وتقع مدينة فالويكي، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 30 ألف نسمة، على بعد 15 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا وتتعرض بشكل دوري للقصف من قبل القوات الأوكرانية.

والاثنين تعرضت فالويكي لقصف أوكراني شديد أدى إلى مقتل شخص وإصابة 7 آخرين إضافة إلى أضرار مادية.

المصدر: RT