 
مباشر

إصابة 7 أشخاص في قصف أوكراني لمقاطعة بيلغورود

أخبار روسيا

إصابة 7 أشخاص في قصف أوكراني لمقاطعة بيلغورود
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vj2e

قال فياتشيسلاف غلادكوف محافظ مقاطعة بيلغورود، إن قصف القوات الأوكرانية لأراضي المنطقة أسفر عن إصابة 7 مواطنين بينهم طفل بجروح، في دائرة  فالويسكي الحضرية.

وأضاف المحافظ: "تتعرض دائرة  فالويسكي الحضرية للقصف من جانب القوات الأوكرانية. وتفيد المعلومات الأولية بأن 7 أشخاص أصيبوا بجروح بما في ذلك طفل أصيب بكسر في الترقوة".

إقرأ المزيد
تسجيل أكثر من 180 عملية قصف في مقاطعة بيلغورود خلال يوم
تسجيل أكثر من 180 عملية قصف في مقاطعة بيلغورود خلال يوم

وذكر المحافظ أن بين المصابين، رجل تعرض لارتجاج في الدماغ - وأصيبت ثلاث سيدات، اثنتان منهن بشظايا، والثالثة بصدمة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم نقل كل المصابين إلى  المستشفى، وجميعهم في حالة متوسطة الخطورة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا