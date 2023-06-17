تسجيل أكثر من 180 عملية قصف في مقاطعة بيلغورود خلال يوم

قال محافظ مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، إن الجيش الأوكراني أطلق أمس الجمعة أكثر من 180 قذيفة من عيارات مختلفة على المراكز السكنية في المقاطعة.

وأشار المحافظ إلى أن القصف الأوكراني لم يسفر عن وقوع أية إصابات أو أضرار.

إقرأ المزيد

وأضاف: "تم استهداف مدينة شيبكينو بـ 23 قذيفة هاون، وإطلاق 18 قذيفة هاون - على قرية بليانكا، وكذلك إطلاق 3 قذائف على قرية موروم. وتعرضت قرية نوفايا تافولجانكا لقصف مدفعي - وتم تسجيل سقوط 10 قذائف هناك. ولم تقع اصابات أو أضرار في أي من المراكز السكنية المذكورة ".

وفي يوم 16 يونيو الجاري تم استهداف قرية جورافليفكا، التابعة لمنطقة بيلغورود بـ 18 قذيفة مدفعية، كما ألقى العدو قنبلة يدوية من طائرة مسيرة.

وتم قصف قرية بوجون جورودوك بمنطقة بوريسوفسكي بـ 29 قذيفة من راجمات القنابل. على نفس القرية ألقى العدو عبوتين ناسفتين من طائرة بدون طيار.

المصدر: تاس