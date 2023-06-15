قديروف: كتيبة "أحمد-غرب" تسلمت مهام حراسة الحدود في مقاطعة بيلغورود

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أن كتيبة "أحمد-غرب" ستتولى حماية الحدود في مقاطعة بيلغورود غربي روسيا، والتصدي للمجموعات التخريبية الأوكرانية التي تحاول التسلل.

وقال قديروف عبر تيليغرام: "انتشر مقاتلونا في بلدة نيخوتيفكا، حيث نقطة تفتيش وعبور حدودية".

وأضاف: هناك وحدات روسية تسلمت مهامها أيضا عند معبر بلدة كازينكا بمنطقة غريفورونسكي.

وفي وقت سابق، قال عضو مجلس الدوما آدم ديليمخانوف، إن المقاتلين الشيشان باشروا عملهم في المناطق الحدودية في مقاطعة بيلغورود.

المصدر: وكالات