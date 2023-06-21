"سي إن إن": رجال الإنقاذ سمعوا "ردود فعل صوتية" أثناء البحث عن "تايتانيك"

أفادت قناة "سي إن إن"، نقلا عن وثيقة داخلية عن عملية الإنقاذ، بأن رجال الإنقاذ الذين يبحثون عن غواصة الأعماق تيتانيك المفقودة في المحيط الأطلسي، سمعوا "ردود فعل صوتية".

ونقلت القناة عن الوثيقة الحكومية: "تم سماع صدى ردود فعل صوتية إضافية، وهي طبعا تساعد في عملية توجيه المركبات السطحية وتشير أيضا إلى وجود تفاؤل بين الناجين".

ولم تكشف الوثيقة، متى تم تسجيل هذه الأصداء الصوتية ومدة استمرارها. وفقط تم الذكر أنها كانت تشبه الدق على جسم صلب.

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في يوم يوم الاثنين الماضي، أكدت شركة OceanGate Expeditions، اختفاء غواصة أعماق بحرية مأهولة، مخصصة لنقل مجموعة من السائحين إلى موقع غرق السفينة السفينة المشهورة " تايتانيك". وجرت الإشارة إلى أن غواصة الأعماق كانت تقل خمسة أشخاص، وانقطع الاتصال بهم بعد حوالي ساعة و 45 دقيقة من الغوص يوم الأحد الماضي.

وتحدثت تقارير إعلامية عن أن طاقم غواصة الأعماق، التي اختفت بالقرب من حطام سفينة "تيتانيك" المشهورة، يتكون من أشخاص يبلغ مجموع ثروتهم حوالي 10 مليارات دولار، ومن ضمنهم ربما كان الملياردير البريطاني هاميش هاردينج.

وتجري عملية البحث على بعد 900 ميل من كيب كود على ساحل المحيط الأطلسي للولايات المتحدة، وقد أرسلت الولايات المتحدة وكندا طائرات إلى هناك.

من جهته أفاد خفر السواحل الأمريكي، بأن عملية البحث عن غواصة مفقودة ما زالت جارية.

المصدر: نوفوستي