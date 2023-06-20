خبراء: احتياطي الهواء في الغواصة المفقودة يكفي لـ40 ساعة أخرى

كشف خبراء أن احتياطي الهواء في الغواصة المفقودة في مياه الأطلسي يكفي طاقمها نحو 40 ساعة أخرى، حيث اختفت في رحلة إلى حطام سفينة "تيتانيك" في عمق البحر.

وقال ممثل الفرقة الشمالية الشرقية لخفر السواحل الأمريكي الذي يقود عملية البحث، جيسون فريدريك، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء: "في الوقت الحالي لدينا 40 إلى 41 ساعة متبقية".

وتشارك كندا أيضا في عملية البحث، حيث أرسلت طائرة عسكرية مصممة للبحث عن غواصات وسفن سطحية معادية وتدميرها إلى المنطقة التي يتم مسحها، كما تتجه السفينة الأوقيانوغرافية الفرنسية "أتالانت"، المزودة بمركبة غوص عميقة إلى الموقع.

وأفادت شركة "أوشن غايت اكسبديشن" الأمريكية أمس الاثنين، بأنها فقدت الاتصال بجهاز مصمم لإيصال السائحين إلى موقع غرق "تيتانيك"، حيث أوردت الفرقة الشمالية الشرقية لخفر السواحل الأمريكي، أن خمسة أشخاص يتواجدون في الغواصة، وفقد الاتصال بهم بعد ساعة و45 دقيقة من الغوص يوم الأحد، بينما يكفيهم الخزان الإجمالي الموجود فيها 96 ساعة.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" أن الغواصة تضم رئيس ومؤسس شركة "أوشن غايت اكسبديشن"، ستوكتون راش، والغواص الفرنسي بول-هنري نارجولي، والملياردير البريطاني هاميش هاردينغ، الذي يمتلك شركة الطائرات Action Aviation، بالإضافة إلى رجل الأعمال الباكستاني، شاهزادا داود، ونجله سليمان البالغ من العمر 19 عاما.

المصدر: تاس