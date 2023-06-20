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غواصة الأعماق المفقودة في الأطلسي تقل أشخاصا تقدر ثروتهم بالمليارات

مال وأعمال

غواصة الأعماق المفقودة في الأطلسي تقل أشخاصا تقدر ثروتهم بالمليارات
AP AP/NOAA Office of Ocean Exploration and Research
صورة تعبيرية
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تحدثت تقارير إعلامية عن أن طاقم غواصة الأعماق، التي اختفت بالقرب من حطام سفينة "تيتانيك" المشهورة، يتكون من أشخاص يبلغ مجموع ثروتهم حوالي 10 مليارات دولار.

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وذكرت تقارير إعلامية، في وقت سابق، أن البحث جار عن غواصة سياحية مفقودة، بعد أن نقلت أشخاصا لمشاهدة حطام سفينة تيتانيك في الأعماق.

وتجري عملية البحث على بعد 900 ميل من كيب كود على ساحل المحيط الأطلسي للولايات المتحدة، وقد أرسلت الولايات المتحدة وكندا طائرات إلى هناك.

من جهته أفاد خفر السواحل الأمريكي، بأن عملية البحث عن غواصة مفقودة ما زالت جارية، حيث نقلت أشخاصا لمشاهدة حطام سفينة تيتانيك، بينما أكدت شركة "أوشن غيت إكسبديشن" ملكيتها للغواصة السياحية الضائعة.

المصدر: نوفوستي

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