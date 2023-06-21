برلماني ياباني: يوجد في الحكومة من يعي ضرورة التعاون مع روسيا

قال عضو مجلس النواب الياباني مونيو سوزوكي، إن اليابان تنسق بشكل وثيق جدا مع الولايات المتحدة والناتو فيما يتعلق بالسياسة تجاه روسيا التي يعتبر التعاون معها حيويا بالنسبة لليابان.

وذكر النائب الياباني، في حديث مع مراسل "تاس"، أن هذا الرأي لا يحظى الآن بشعبية في اليابان، ولكن هناك أشخاصا يفهمونه حتى في إدارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، لكنهم أقلية حاليا.

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وأضاف البرلماني: "أعتقد أن (اليابان) تنسق كثيرا مع الولايات المتحدة وحلف الناتو. ولكن يجب الأخذ بالاعتبار أن روسيا تعتبر دولة حيوية لليابان من وجهة النظر الجيوسياسية. لقد شددت دائما على ضرورة التعاون بين روسيا أغنى دولة في العالم بالموارد الطبيعية، واليابان التي تمتلك أفضل التكنولوجيات التطبيقية في العالم. أعتقد أنه من وجهة نظر أمنية، فإن التعاون الاستراتيجي بين اليابان وروسيا هو ضرورة تاريخية".

وأكد سوزوكي على أنه "في هذا الوقت المضطرب، يعد التعاون بين اليابان وروسيا ضروريا للغاية لضمان الاستقرار في شرق آسيا".

ونوه بأنه "من أجل ضمان الاستقرار الإقليمي، تفكر روسيا في تعزيز التعاون مع الصين، بينما تفكر اليابان في تعزيز التعاون مع الناتو. ولكن هذه عقلية فترة الحرب الباردة وهي نظرة على العالم تتسم بطابع المواجهة".

في وقت سابق قال القائم بالأعمال الروسي في طوكيو غينادي أوفيتشكو، إن اليابان لم تنضم فقط إلى حملة الغرب ضد روسيا، بل وتحاول قيادتها، بما في ذلك كرئيسة لمجموعة السبع.

المصدر: تاس