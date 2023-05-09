اليابان استوردت موارد طاقة من روسيا في 2022 بقيمة 11 مليار دولار

قال القائم بالأعمال الروسي في اليابان غينادي أوفيتشكو، إن التعاون بين روسيا واليابان في قطاع الطاقة يعد مثالا نادرا على الفكر السليم على خلفية الدعم الياباني للعقوبات ضد روسيا.

وأشار أوفيتشكو، إلى إن اليابان استوردت من روسيا في عام 2022 الماضي، موارد طاقة بقيمة 11 مليار دولار.

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وأضاف القائم بالأعمال: "هذه واحات نادرة للفكر السليم – يجري التعاون في مجالات الطاقة والثروة السمكية. في العام الماضي، تجاوز حجم تصدير موارد الطاقة الروسية 11 مليار دولار. نمت الصادرات الروسية في عام 2022 بنسبة 8.8٪ لتصل إلى 15.38 مليار دولار، ويرجع ذلك أساسا إلى ظروف التسعير المواتية لموارد الطاقة والمواد الخام. في هيكل الصادرات الروسية، يمثل الغاز الطبيعي المسال 34.4٪، والفحم - 24٪، والمعادن غير الحديدية - 14.6٪، والمنتجات الغذائية، وخاصة الأسماك والمأكولات البحرية - 7.9٪".

ويشار إلى أن اليابان انضمت إلى دول مجموعة السبع الأخرى، في تنفيذ فرض سقف أسعار على النفط الروسي، وقدره 60 دولارا للبرميل. لكن طوكيو استثنت المواد الخام في مشروع "سخالين -2 "، الذي يعتبر الغاز الطبيعي المسال المنتج الرئيسي له، وتوريد النفط مرتبط بعقود الغاز.

وبفضل "سخالين -2 "، تتلقى اليابان حوالي 9٪ من واردات الغاز الطبيعي المسال، ويمثل الوقود الأزرق الروسي حوالي 3٪ من إجمالي توليد الطاقة الكهربائية هناك.

المصدر: تاس