كيشيدا: اليابان ستواصل المشاركة في مشاريع الطاقة في ساخالين الروسية

أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال اجتماع لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين أن طوكيو ستواصل المشاركة في مشاريع الطاقة في جزيرة ساخالين الروسية نظرا لأهميتها لضمان أمن الطاقة.

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وقال كيشيدا: "في المستقبل، وفقا للتوقعات، سيزداد الطلب على الغاز الطبيعي المسال، لذا فإن المشاريع في سخالين مهمة لضمان أمن الطاقة في بلدنا، لذلك سنحتفظ بنصيب فيها".

وأضاف: "فيما يتعلق بقضايا إمدادات الطاقة، نتعاون بشكل وثيق مع دول مجموعة السبع والمجتمع الدولي".

مع ذلك، أشار كيشيدا إلى أن اليابان خفضت واردات النفط من روسيا في النصف الثاني من عام 2022 بنسبة 90%، والفحم بنسبة 60%.

وقال إن آلية تنفيذ العقوبات ضد روسيا، والتي اتفقت عليها دول مجموعة السبع في فبراير الماضي، تهدف إلى تنظيم وتعزيز القيود التي تم تبنيها، ويتم الآن تنسيقها مع الدول الأخرى.

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في أوائل أكتوبر 2022، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة بإيجاد مشغل روسي جديد لمشروع "ساخالين –1"، سيتولى حقوق والتزامات المشغل السابق، شركة Exxon Neftegaz limited، التي أعلنت انسحابها من المشروع في مارس 2022 قبل أن يتوقف إنتاج النفط والغاز ضمن " ساخالين –1" في أبريل بشكل كامل.

ستقوم شركة Sakhalinmorneftegaz-Shelf التابعة لشركة "روسنيفت" بإدارة المشروع، على الأقل حتى يتم توزيع جميع الأسهم، ويمكن للمشاركون الأجانب في الكونسورتيوم الاحتفاظ بحصصهم في المشروع إذا أرادوا ذلك.

المصدر: "نوفوستي"