الخارجية اليابانية: النفط من "ساخالين-2" لن يخضع لسقف الأسعار

قالت وزارة الخارجية اليابانية، إن طوكيو فرضت سقف الأسعار على النفط الروسي، لكن ذلك لن يشمل النفط المنتج في إطار مشروع "ساخالين-2".

وأكدت الخارجية اليابانية، أنه تم اتخاذ قرار استثناء النفط المنتج في مشروع "ساخالين-2" من قرار سقف الأسعار، انطلاقا من "وجهة نظر أمن الطاقة في اليابان".

قبل ذلك، أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو أن الحكومة اليابانية ليست واثقة من فعالية تحديد سقف لأسعار النفط الروسي.

إقرأ المزيد

في وقت سابق أعلنت مجموعة السبع وأستراليا، التوصل إلى اتفاق على تحديد سقف سعر شراء النفط الروسي المنقول بحرا بـ60 دولارا للبرميل. ويدخل قرار مجموعة السبع حول تحديد سقف سعر النفط الروسي، حيز التنفيذ في 5 ديسمبر أو بعد فترة وجيزة من هذا الموعد.

وتوصل ممثلو دول الاتحاد الأوروبي أيضا إلى اتفاق حول مستوى الحد الأقصى لسعر النفط من روسيا - عند مستوى 60 دولارا.

ويشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين، كان قد علق على الموضوع في وقت سابق، بالقول، إن روسيا لن تبيع أي شيء للخارج إذا كان يتعارض مع مصالحها الخاصة.

المصدر: تاس