مدفيديف يعلق بسخرية على سقف أسعار النفط الروسي

علق نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي دميتري مدفيديف بسخرية على قرار دول غربية فرض سقف على أسعار النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل.

ونشر مدفيديف على قناته في تيلغرام صورة شخصية متجمدة من فيلم ستانلي كوبريك "السطوع".

وكتب مدفيديف في تعليق تحت الصورة: "أخيرا، اتخذنا القرار بشأن سقف أسعار النفط الروسي ...".

في وقت سابق، أعلنت مجموعة السبع وأستراليا، التوصل إلى اتفاق على تحديد سقف سعر شراء النفط الروسي المنقول بحرا بـ60 دولارا للبرميل.

وقالت المجموعة في بيانها: "توصلت دول مجموعة السبع وأستراليا، بصفتها أعضاء حاليين في تحالف تحديد الأسعار، إلى اتفاق في 2 ديسمبر 2022 يحدد سقف سعر النفط الروسي بـ60 دولارا للبرميل وفقا للقرار الجماعي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

ويدخل قرار مجموعة السبع حول تحديد سقف سعر النفط الروسي، حيز التنفيذ في 5 ديسمبر أو بعد فترة وجيزة من هذا الموعد.

وفي يوم أمس، توصل ممثلو دول الاتحاد الأوروبي أيضا إلى اتفاق حول مستوى الحد الأقصى لسعر النفط من الاتحاد الروسي - عند مستوى 60 دولارا. ومن المتوقع أن يصادق مجلس الاتحاد الأوروبي على القرار قريبا.

ويشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين، كان قد علق على الموضوع في وقت سابق، بالقول، إن روسيا لن تبيع أي شيء للخارج إذا كان يتعارض مع مصالحها الخاصة.

المصدر: نوفوستي