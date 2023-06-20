يواصل الجيش الأوكراني تكبد خسائر في الأفراد والمعدات في جمهورية دونيتسك الشعبية، بفضل شن المدفعية الروسية لضربات ضد تجمعاتهم.

وذكرت قناة "السجل العسكري" على "تلغرام"، أن الوضع في منطقتي تشاسوف يار وكليشيفكا ليس في صالح الجيش الأوكراني.

وأوضح نفس المصدر العسكري أن مشغلي الطائرات المسيرة الروس، يكشفون أماكن التجمعات العسكرية الأوكرانية، لتشن بعد ذلك وحدات المنطقة العسكرية الشرقية ضربات مدفعية عليها، في حين تفشل القوات الأوكرانية مرة تلو الأخرى، في السيطرة على المرتفعات في منطقة كليشيفكا.

وفي وقت سابق، أصبحت خصائص عمل النظام الدفاعي "خط سوروفيكين" في منطقة العملية الخاصة معروفة، حيث يتكون من عشرات خطوط إطلاق النار المحصنة، بما في ذلك حقول الألغام الواسعة والحواجز الهندسية.

المصدر: RT