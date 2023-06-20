تمكن الجيش الروسي من أسر مجموعة من الجنود الأوكرانيين بالقرب من قرية بياتيخاتكي في منطقة هجوم العدو في مقاطعة زابوروجيه.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن قائد إحدى الوحدات أن "عددا من جنود العدو قد أسروا بفضل الأعمال الاحترافية والمنسقة جيدا لوحدات القوات المسلحة الروسية في منطقة بياتيخاتكي".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الأوكراني واصل محاولاته الفاشلة للهجوم على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك، مؤكدة مقتل ما مجموعه 645 جنديا من صفوف العدو، خلال اليوم الماضي.

وأصبح مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 444 طائرة و240 مروحية و4713 طائرة بدون طيار و426 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و10222 دبابة ومدرعة أخرى، فضلا عن 1126 راجمة صواريخ و5175 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و11066 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: نوفوستي + RT