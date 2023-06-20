الدفاع الروسية: فشل محاولات هجوم جديدة لقوات كييف وتصفية نحو 650 جنديا للعدو خلال يوم

أعلنت الدفاع الروسية الثلاثاء أن الجيش الأوكراني واصل محاولاته الفاشلة للهجوم على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك، مؤكدة مقتل ما مجموعه 645 جنديا معاديا خلال اليوم الماضي.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن إجمالي خسائر العدو على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه خلال يوم بلغ 260 جنديا، و9 دبابات، وعربة مشاة قتالية من طراز "برادلي"، و12 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى عدد من المدافع، بينها M777 أمريكي الصنع.

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وعلى محور دونيتسك تم القضاء على ما يصل إلى 220 جنديا أوكرانيا ودمرت 3 مركبات قتالية مدرعة وسبع مركبات ومدافع هاوتزر "مستا-بي" ومدفع M777.

وتم تحييد 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية على محور كوبيانسك و3 أخرى على محور كراسني ليمان، وقتل في المعارك على المحورين نحو 140 جنديا أوكرانيا، إضافة إلى 25 جنديا على محور خيرسون.

وأصابت النيران الروسية 98 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 112 منطقة

وتم تدمير 8 مستودعات ذخيرة في خاركوف ودونيتسك وزابوروجيه ونيكولايف وخيرسون.

واعترضت الدفاعات الجوية الروسية 7 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS وأسقطت 13 طائرة أوكرانية بدون طيار.

وأصبح مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 444 طائرة، و240 مروحية، و713 4 طائرة بدون طيار، و426 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و10222 دبابة ومدرعة أخرى، و1126 راجمة صواريخ، 5175 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و11066 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية