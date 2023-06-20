الإعلام العبري ينشر صور منفذي عملية "عيلي" (صور)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتحييد المنفذ الفلسطيني الثاني المشارك بعملية إطلاق النار قرب مستوطنة "عيلي" شمال مدينة رام الله، في طوباس، حيث أدت العملية إلى مقتل وجرح 8 إسرائيليين.

ونشر الإعلام الإسرائيلي صورة لشاب فلسطيني قال إنها للمنفذ الثاني للعملية الذي تم تحييده في مدينة طوباس.

ووفقا للإعلام الإسرائيلي فإن كلا الشابين الفلسطينيين من سكان بلدة عوريف جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية.

ووقعت عصر اليوم الثلاثاء، عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "عيلي" شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية، أسفرت عن مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين.

ووصف الإعلام الإسرائيلي العملية قرب مستوطنة عيلي" بالصعبة والخطرة، وأشار إلى تصفية منفذ العملية ومطاردة آخر.

وأظهرت صورة متداولة من موقع العملية شابا ملقى على الأرض وإلى جواره بندقية من طراز "إم 16"، يعتقد بأنها تعود للمنفذ الأول، فيما انطلقت علميات البحث الإسرائيلية عن المنفذ الثاني الذي تمت تصفيته لاحقا في مدينة طوباس.

RT

RT

المصدر: RT