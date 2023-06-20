4 قتلى و4 إصابات في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "عيلي" شمال رام الله (صور+ فيديو)
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أفادت مراسلة RT، بوقوع عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "عيلي" شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية، وتفيد المعلومات الأولية بسقوط 4 قتلى و4 جرحى.
ووفقا لمراسلتنا سمع دوي صفارات الإنذار في مستوطنة "عيلي"، وهنالك مخاوف إسرائيلية من تسلل مسلحين فلسطينيين إلى المستوطنة.
وتحدث الإعلام العبري عن وقوع 4 قتلى و4 جرحى، من بينهم إصابة خطيرة جدا.
ووصف الإعلام الإسرائيلي العملية قرب مستوطنة عيلي" بالصعبة والخطرة، وأشار إلى تصفية منفذ العملية ومطاردة آخر.
RT
RT
يتبع...