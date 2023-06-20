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4 قتلى و4 إصابات في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "عيلي" شمال رام الله (صور+ فيديو)

أخبار العالم العربي

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أفادت مراسلة RT، بوقوع عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "عيلي" شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية، وتفيد المعلومات الأولية بسقوط 4 قتلى و4 جرحى.

ووفقا لمراسلتنا سمع دوي صفارات الإنذار في مستوطنة "عيلي"، وهنالك مخاوف إسرائيلية من تسلل مسلحين فلسطينيين إلى المستوطنة.

وتحدث الإعلام العبري عن وقوع 4 قتلى و4 جرحى، من بينهم إصابة خطيرة جدا.

ووصف الإعلام الإسرائيلي العملية قرب مستوطنة عيلي" بالصعبة والخطرة، وأشار إلى تصفية منفذ العملية ومطاردة آخر.

4 قتلى و4 إصابات في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة  
RT
4 قتلى و4 إصابات في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة  
RT

يتبع...

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