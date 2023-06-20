لافروف: العملية العسكرية الخاصة ستحقق جميع أهدافها

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن العمية العسكرية الخاصة ستحقق جميع أهدافها الموضوعة من قبل الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "فيما يتعلق بآفاق العمليات العسكرية الخاصة، سيتم تحقيق جميع الأهداف التي تمت صياغتها، ولا يسعني إلا أن ألفت انتباهكم إلى الدقة والوضوح الذي تمتع به كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع المراسلين العسكريين خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بهذا الصدد".

واعتبر لافروف في وقت سابق اليوم، أن تصريح حلف الناتو حول معارضته لتجميد الصراع في أوكرانيا يشير إلى رغبة الحلف في المشاركة المباشرة، مؤكدا استعداد موسكو لذلك.

وأشار إلى هوس الغرب الجماعي بفكرة الحفاظ على هيمنته على الساحة الدولية وتحقيق "الثقة التي لا يمكن إصلاحها إطلاقا".

المصدر: نوفوستي