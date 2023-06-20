لافروف: الغرب مهووس بفكرة الحفاظ على هيمنته والثقة في صوابه الكامل

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن الدول الغربية مهووسة بفكرة الحفاظ على هيمنتها على الساحة الدولية وتحقيق "الثقة التي لا يمكن إصلاحها إطلاقا".

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وقال لافروف بعد انتهاء اجتماع رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع مجلس وزراء الخارجية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي مع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو: "الغرب مهووس بالثقة التي لا يمكن إصلاحها، بمعنى آخر، الغرب مهووس بالحفاظ على هيمنته على الساحة الدولية وتطبيق قواعده الخاصة وإدامة قواعده التي تقوض القانون الدولي ويتم صياغتها وفقا لمبدأ "عندما يكون مفيدا بالنسبة لي فسيكون هذا أبيض، عندما لا يكون مربحا بالنسبة لي - سيكون أسود".

وأضاف أن هذه النزعة تتجلى في مجالات مختلفة من الحياة الدولية بما في ذلك "في موقف الغرب من أنشطة هياكل التكامل في الأراضي السوفيتية السابقة".

المصدر: نوفوستي