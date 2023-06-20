لافروف يرد على الناتو: روسيا مستعدة
Sputnik
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اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تصريح حلف الناتو حول معارضته لتجميد النزاع بأوكرانيا يشير إلى رغبة الحلف في المشاركة في القتال بأوكرانيا، مؤكدا استعداد موسكو لذلك.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "إذا أعلن حلف الناتو على لسان (أمينه العام ينس) ستولتنبرغ مرة أخرى أنه يعارض - كما يقولون - تجميد النزاع في أوكرانيا، فيعني ذلك أنهم يريدون المشاركة في القتال".
وأضاف: "حسنا، دعوهم يقاتلون، فنحن مستعدون لذلك".
المصدر: نوفوستي