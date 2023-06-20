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لافروف يرد على الناتو: روسيا مستعدة

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لافروف يرد على الناتو: روسيا مستعدة
Sputnik
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تصريح حلف الناتو حول معارضته لتجميد النزاع بأوكرانيا يشير إلى رغبة الحلف في المشاركة في القتال بأوكرانيا، مؤكدا استعداد موسكو لذلك.

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وقال لافروف في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "إذا أعلن حلف الناتو على لسان (أمينه العام ينس) ستولتنبرغ مرة أخرى أنه يعارض - كما يقولون - تجميد النزاع في أوكرانيا، فيعني ذلك أنهم يريدون المشاركة في القتال".

وأضاف: "حسنا، دعوهم يقاتلون، فنحن مستعدون لذلك".

المصدر: نوفوستي

 

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