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ستولتنبرغ: الناتو يعارض تجميد النزاع في أوكرانيا

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ستولتنبرغ: الناتو يعارض تجميد النزاع في أوكرانيا
AP
مؤتمر صحفي لأمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ في ألمانيا، 19 يونيو 2023
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أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن حلفه ضد تجميد النزاع في أوكرانيا وتوقيع أي اتفاقيات بشروط روسيا.

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وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي أثناء زيارته إلى ألمانيا، اليوم الاثنين: "نريد جميعا أن تنتهي هذه الحرب، لكن السلام العادل لا يمكن أن يشمل تجميدا للنزاع واتفاقية تفرضها روسيا".

وهذا هو أول تصريح للأمين العام لحلف الناتو بعد محادثات أجراها القادة الأفارقة في كل من كييف وموسكو لبحث مبادرتهم حول تسوية الأزمة الأوكرانية والتي تعتمد بما في ذلك على فكرة وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا.

المصدر: تاس

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