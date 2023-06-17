بوتين يعقد اجتماعا مع القادة الأفارقة لبحث مبادرتهم للتسوية في أوكرانيا

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفدا من القادة الأفارقة وصلوا إلى روسيا قادمين من كييف لبحث مبادرتهم للتسوية في أوكرانيا.

ويضم الوفد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي، ماكي سال، ورئيس جزر القمر غزالي عثماني، والرئيس الزامبي، هاكيندي هيشيليما، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وممثلين عن أوغندا والكونغو.

وزار الوفد الإفريقي كييف أمس الجمعة حيث عقد محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

المصدر: نوفوستي