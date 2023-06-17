وصول عدد من القادة الأفارقة إلى بطرسبورغ للاجتماع مع بوتين

أكد أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، السكرتير التنفيذي للجنة التنظيمية لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وصول وفد من القادة الأفارقة إلى بطرسبورغ للقاء الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال كوبياكوف للصحفيين في المؤتمر الصحفي الختامي لمنتدى بطرسبورغ اليوم السبت: "قد وصل قادة من ست دول إفريقية إلى بطرسبورغ للقاء رئيس روسيا. والآن سيعقدون اجتماعا".

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ومن المتوقع أن يتناول اجتماع بوتين مع القادة الأفارقة مبادرتهم السلمية بشأن أوكرانيا بالإضافة إلى مستقبل صفقة الحبوب.

من جانبه، أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بين من سيحضر المحادثات رؤساء كل من جنوب إفريقيا وجزر القمر وزامبيا والسنغال، ورئيس وزراء مصر وممثلين من أوغندا والكونغو.

وذكر بيسكوف أن بوتين سيعقد اليوم أيضا لقاء ثنائيا مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.

وأمس الجمعة زار الوفد الإفريقي كييف حيث عقد محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وقال رامافوزا إن القادة الأفارقة أبلغوا زيلينسكي، خلال الاجتماع بضرورة إنهاء النزاع في أقرب وقت ممكن.

وأشار رامابوزا في وقت سابق إلى أن الغرض من رحلتهم إلى أوكرانيا وروسيا هو محاولة تحديد إطار العمل لإنهاء الأزمة سلميا.

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وقال مصدران دبلوماسيان لوكالة "تاس" إن جدول أعمال محادثات اليوم في بطرسبورغ يتضمن مسألة الأمن الغذائي وتبادل الأسرى.

وفي وقت سابق كشفت وكالة "رويترز" بعض تفاصيل المبادرة الإفريقية نقلا عن "الوثيقة الإطارية" التي قالت إنها اطلعت عليها. ووفقا لـ"رويترز"، فقد يقترح القادة الأفارقة إجراءات لبناء الثقة، يمكن أن يؤدي تنفيذها إلى وضع الأساس للمفاوضات بين موسكو وكييف.

المصدر: وكالات