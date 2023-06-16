قادة أفارقة يدعون زيلينسكي على إنهاء النزاع في أقرب وقت ممكن

أكد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أن القادة الأفارقة أبلغوا الرئيس الأوكرني، فلاديمير زيلينسكي، خلال اجتماعهم معه، بضرورة إنهاء النزاع في أقرب وقت ممكن.

وقال رامافوزا خلال مؤتمر صحفي في كييف: "من الضروري إنهاء النزاع في أسرع وقت ممكن، لأن أي نزاع يجب أن ينتهي. ومن الأفضل إنهاء النزاع قبل ضياع كل شيء. هذه هي الرسالة التي قدمناها".

ووصل رئيس جنوب إفريقيا، اليوم الجمعة إلى عاصمة أوكرانيا كييف مع وفد من القادة الأفارقة وذلك لبحث المبادرة الإفريقية لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، ومن المتوقع أن يتوجه رامافوزا إلى موسكو بعد زيارة أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي