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رئيس جنوب إفريقيا يعرب عن رغبته في عقد لقاء ثنائي مع بوتين

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رئيس جنوب إفريقيا يعرب عن رغبته في عقد لقاء ثنائي مع بوتين
Legion-Media Kremlin Pool
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أعرب رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، عن رغبته بعقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتحضير لقمّة "بريكس" المقبلة.

وقال رامافوزا خلال مؤتمر صحفي في كييف: "ما سأفعله هو عقد اجتماع ثنائي مع الرئيس بوتين لبحث قمة "بريكس" أيضا".

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وأضاف أنه أجرى "مباحثات صادقة للغاية" مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، معربا عن أمله في أن تكون مفاوضاته مع بوتين كذلك أيضا.

ووصل رئيس جنوب إفريقيا، اليوم الجمعة إلى عاصمة أوكرانيا كييف مع وفد من القادة الأفارقة وذلك لبحث المبادرة الإفريقية لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، ومن المتوقع أن يتوجه رامافوزا إلى موسكو بعد زيارة أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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