مصدر: القادة الأفارقة طرحوا على كييف مقترحاتهم لتسوية أزمة أوكرانيا

أفاد مصدر دبلوماسي مطلع بأن القادة الأفارقة سلموا كييف مقترحاتهم لتسوية أزمة أوكرانيا، وصرحوا بأنهم لن يكشفوا فحواها قبل لقائهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار المصدر إلى أنه خلال المحادثات بين القادة الأفارقة والقيادة الأوكرانية "كان هناك تبادل صادق وصريح لوجهات النظر".

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وقال ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أية مقترحات لكييف من البعثة الأفريقية: "المقترحات نعم تم تقديمها. لكننا لن نكشف عن محتواها قبل محادثتنا مع بوتين".

وأكد أن رؤساء الدول الإفريقية "لا يتخلون عن أهدافهم في تحقيق السلام ويذهبون إلى روسيا للاستماع إلى الجانب الآخر".

ووصل رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الجمعة إلى عاصمة أوكرانيا كييف مع وفد من القادة الأفارقة وذلك لبحث المبادرة الإفريقية لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، ومن المتوقع أن يتوجه رامافوزا إلى موسكو بعد زيارة أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي