شويغو: إذا استهدفت القرم بصواريخ HIMARS وStorm Shadow سنرد بضرب مراكز صنع القرار

صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن قوات كييف تخطط لاستهداف شبه جزيرة القرم بصواريخ HIMARS وStorm Shadow، محذرا من أن روسيا سترد على ذلك بضرب مراكز صنع القرار في أوكرانيا فورا.

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أطلق شويغو هذا التحذير خلال اجتماع لمجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية في موسكو اليوم الثلاثاء.

وقال شويغو إن القوات الأوكرانية شنت منذ 4 يونيو 263 هجوما على مواقع روسية، تم صدها جميعا.

وأضاف الوزير أن كييف تواصل محاولاتها لشن هجمات على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك باستخدام تشكيلات النخبة التي دربها متخصصون في حلف "الناتو".

وأشار إلى أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تخطط لضرب شبه جزيرة القرم بصواريخ HIMARS وصواريخ Storm Shadow، مشددا على أن استخدام هذه الصواريخ خارج منطقة العمليات الخاصة يعني تورط الولايات المتحدة وبريطانيا في النزاع بشكل كامل.

وأكد شويغو أنه إذا حدث ذلك الأمر، فإن الجيش الروسي سيستهدف على الفور مراكز صنع القرار في أراضي أوكرانيا.

يذكر أنه بعد أن قدمت بريطانيا في مطلع مايو الماضي دفعة من صواريخ Storm Shadow، التي يبلغ مداها 300 كيلوميتر، إلى كييف، استهدفت القوات الأوكرانية بها عددا من المناطق الروسية، بما فيها مدينة لوغانسك.

وتحدثت تقارير عن أن لندن تلقت ضمانات من أوكرانيا بأن هذه الصواريخ سستستخدم فقط في ضرب "الأراضي الخاضعة لسيادة أوكرانيا"، وليس الأراضي الروسية.

تجدر الإشارة إلى أن لندن لم تعترف بانضمام القرم في العام 2014 ودونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه في 2022 إلى روسيا، ولا تزال تعتبرها "أراضي أوكرانية".

المصدر: وكالات