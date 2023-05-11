مواصفات الصاروخ الذي سلمته بريطانيا لأوكرانيا

أعلنت قناة CNN التالفزيونية الأمريكية أن بريطانيا ارسلت إلى أوكرانيا عددا من صواريخ Storm Shadow بعيدة المدى قبل بداية الهجوم المضاد.



وتشير CNN نقلا عن مسؤولين غربيين رفيعي المستوى إلى أن مدى هذه الصواريخ 300 كيلومتر. أي أن مداها يسمح بضرب مواقع في عمق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا.

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وتضيف القناة موضحة، تلقت لندن ضمانات من أوكرانيا بأن هذه الصواريخ سوف تستخدم فقط في ضرب "الأراضي الخاضعة لسيادة أوكرانيا" ، وليس الأراضي الروسية.

وتجدر الإشارة، إلى أن بريطانيا لا تعترف بأن شبه جزيرة القرم هي أراضي روسية. أي أن أوكرانيا يمكنها استخدام هذه الصواريخ في ضرب مواقع في القرم.

ويذكر أن وزير الدفاع البريطاني جيمس كليفرلي أجرى في واشنطن محادثات مع أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة، تمخضت عن إعلان الطرفين عن خطط الدولتين بشأن تشكيل تحالف لإعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء النزاع العسكري.

وصاروخ Storm Shadow (ظل العاصفة) هو صاروخ فرنسي إيطالي بريطاني طويل المدى من فئة صواريخ كروز يطلق من الجو (جو - أرض)، وبعد إطلاق الصاروخ لا يمكن توجيهه.

يبلغ وزن الصاروخ 1300 كلغم وطوله 5.1 متر وقطره وفقا للتقديرات 0.7 متر. يبلغ وزن الرأس الحربية 450 كلغم ومداه 300 كلم وسرعته 1000 كيلومتر في الساعة. تبلغ تكلفة الصاروخ الواحد 790 ألف جنيه استرليني.

المصدر: لينتا. رو + ويكيبيديا