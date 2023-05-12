تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني بوزدنياكوف، في "فزغلياد"، حول إعداد الغرب أوكرانيا بنشاط لبدء الهجوم المضاد.

وجاء في المقال: سلمت بريطانيا لأوكرانيا صواريخ مجنحة بعيدة المدى من طراز Storm Shadow. ذكرت ذلك سي إن إن. وقالت إن لندن حصلت على تعهّد من مكتب زيلينسكي بعدم استخدامها ضد أهداف في روسيا.

وبالتالي، بحسب المنشور، تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بـ "إمكانيات ضاربة جديدة لتوجيه ضربات بعيدة المدى قبيل الهجوم المضاد الذي طال انتظاره". ووفقًا للمصدر، فإن مثل هذه الأسلحة "تغيّر حقًا قواعد اللعبة"، فقد حصلت أوكرانيا على الإمكانيات التي تطالب بها قواتها المسلحة منذ بداية الصراع.

وفي الصدد، قال مدير معهد المشكلات الدولية الملحّة، التابع للأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية الروسية، فاديم كوزيولين:"ستورم شادو صواريخ تطلق من الجو، وهذا أمر مثير للفضول، لأن الطيران الأوكراني يمر بوقت عصيب. فأنظمة الدفاع الجوي الروسية تواجه الطيران الأوكراني بشكل فعال. ولم يتضح بعد مدى نجاح العدو في استخدام مثل هذه الصواريخ".

"ليس هناك ما يثير الدهشة في حقيقة أن بريطانيا هي الجهة المنظمة للتسليم. من الناحية التاريخية، هي من أكثر الدول التي تعاني من رهاب الروس، وتحاول دائمًا أن تكون متقدمة بخطوة عن "الشركاء" الآخرين في الأنشطة ضد موسكو. لندن، تستخدم تكتيك استفزاز الولايات المتحدة: إذا سلّمت الصواريخ، فسيكون من الصعب على واشنطن في المرة القادمة رفض طلب أوكرانيا".

وأضاف كوزيولين: "من حيث المبدأ، يمكن للقوات المسلحة الأوكرانية استخدام Storm Shadow لتدمير المنشآت العسكرية والطرق اللوجستية ومرافق البنية التحتية للطاقة. في الوقت نفسه، أكد مكتب زيلينسكي لبريطانيا أنهم لن يوجهوا ضربات على الأراضي الروسية. ولكن شبه جزيرة القرم والمناطق الجديدة في روسيا تعتبرها الدول الغربية أرضا أوكرانية".

وختم بالقول: "يعدّون أوكرانيا عمليا للهجوم المضاد وقصف شبه جزيرة القرم، ونحن بحاجة إلى أخذ هذا الأمر على محمل الجد. إننا قادرون على التصدي لـ Storm Shadow بأنظمة الدفاع الجوي. دفاعاتنا الجوية جاهزة لمثل هذه التحديات".

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