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زوجة زيلينسكي في إسرائيل.. ما هدفها؟

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زوجة زيلينسكي في إسرائيل.. ما هدفها؟
i24news.tv/
زوجة زيلينسكي تلتقي هرتصوغ وزوجته ميخال
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وصلت زوجة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أولينا، الاثنين، إلى إسرائيل حيث من المقرر أن تلتقي جنودا أوكرانيين يتلقون العلاج في إسرائيل وتقوم بمجموعة "نشاطات إنسانية".

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والتقت أولينا زيلينسكي، صباح اليوم، زوجة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ميخال.
وبحسب بيان رسمي، فإن هرتصوغ انضم إلى ميخال وأولينا "تكريما للجهود المشتركة لتخفيف معاناة الأطفال وسط الحرب والجهود الإنسانية الشاملة".  

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، ستركز زيارة أولينا زيلينسكي، خلال يوم العمل المشترك، على قضية علاج ما بعد الصدمة للأطفال والشباب. حيث ستزور مستشفى للأطفال وسط إسرائيل.

وستقوم بعد ذلك، برفقة نظيرتها الإسرائيلية، بمناقشة مهنية مع الائتلاف الإسرائيلي للصدمات ومنظمة NTL التي تقدم الرعاية للأطفال وضحايا الصدمات على المستوى الوطني. 

ومن المتوقع أيضا أن تزور أولينا زيلينسكي، الجنود الأوكرانيين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات الإسرائيلية. 

المصدر: أخبار إسرائيل 24

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