زلزال بقوة 4 درجات يضرب أضنة التركية

أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن زلزالا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر قد ضرب محافظة أضنة التركية.

ونشرت الهيئة على "تويتر" عن تسجيل الهزة في الساعة 23:59 بالتوقيت المحلي في منطقة سايمبيلي، حيث يقع مركز الزلزال على عمق 10.15 كيلومترا.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في وقت سابق، بوقوع زلزال بقوة 4.6 درجات، أمس الأحد، في محافظة ملاطية شرقي البلاد في الساعة 18.36 بالتوقيت المحلي.

المصدر: نوفوستي