تسجيل حدوث هزات أرضية في فرنسا

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي- المتوسطي (EMSC)، إن زلزالا قوته 4.4 درجة ضرب منطقة غرب فرنسا.

ووفقا لبيان المركز، تم تسجيل الزلزال في الساعة 05.27 بتوقيت موسكو، على بعد 12 كيلومترا شمال بلدة سيوجير التي يبلغ عدد سكانها 5.8 ألف نسمة.

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وأشار المركز في بيانه إلى أن بؤرة الزلزال وقعت على عمق 9 كيلومترات.

في الساعة 05.53 بتوقيت موسكو، تم تسجيل زلزال بقوة 3.1 درجة في نفس المكان مع بؤرة على عمق 2 كيلومتر. وضرب زلزال قوته 5.3 درجة المنطقة نفسها أمس.

وذكرت وكالة فرانس برس، أنه تم تسجيل زلزال قوته أكثر من 5 درجات في البر الرئيسي الفرنسي في عام 2019. في هذه المنطقة، وقع آخر زلزال بقوة مماثلة في عام 1972. وقال عالم الزلازل جيروم فيرجني: "بالنسبة للمنطقة ... هذا حدث مهم حقا".

ولم ترد أية معلومات عن وقوع إصابات أو دمار نتيجة الهزات الأرضية الأخيرة.

المصدر: نوفوستي