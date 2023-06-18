بوشلين: أوكرانيا لا يمكنها محاربة الجيش الروسي من دون الأسلحة الغربية

قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، إن أوكرانيا تستطيع مواصلة القتال فقط بفضل توريد الأسلحة الغربية لها، وذلك لأنها لم تعد تمتلك أسلحة من إنتاجها الخاص

في وقت سابق، ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في مقابلة مع RT Arabic ، أن مهمة نزع السلاح في أوكرانيا قد اكتملت في الواقع إلى حد كبير، حيث لم تعد كييف تملك أسلحتها الخاصة إلا ما ندر.

إقرأ المزيد

وأضاف بوشلين: " رأيت مخاوف في شبكات التواصل الاجتماعي، ماذا يعني ذلك – هل هو نهاية عملية تجريد أوكرانيا من السلاح".

وتابع القائم بالأعمال القول: "المقصود هنا هو أنه تم تدمير الأسلحة التي كانت لدى أوكرانيا، وكذلك مواقع ومنشآت إنتاج هذه الأسلحة ومؤسسات الصيانة والإصلاح. في هذا الجزء تم تدمير كل شيء تقريبا".

وشدد بوشلين على أن " السبيل الوحيد أمام أوكرانيا لمواصلة عدوانها، هو توريد المعدات الغربية والذخيرة الغربية. في هذا الجزء، كان المقصود أن يتم نزع سلاح أوكرانيا وهو ما تم تنفيذه، وبقي الآن اجتثاث النازية منها".

المصدر: تاس