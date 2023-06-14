جنرال صيني: واشنطن تستخدم كييف كـ "وقود مدافع" ضد روسيا

صرح الجنرال في الجيش الصيني هي لي، بأن حكومة الولايات المتحدة تستخدم أوكرانيا كـ "وقود مدافع" ضد روسيا من خلال إمدادها المستمر بالأسلحة.

وقال الجنرال لصحيفة "The South China Morning Post": "الولايات المتحدة استخدمت أوكرانيا كوقود مدافع في حربها ضد روسيا من أجل أن يكون لها منافس أقل وخصم استراتيجي هش إذا خسرت موسكو الحرب".

وأضاف هي لي، أن إمدادات الأسلحة الجديدة من واشنطن تؤدي فقط إلى إطالة أمد النزاع. وشدد الجنرال: "أود أن أسأل الولايات المتحدة عما إذا كانوا يريدون السلام حقا؟ هل تريدون أن تكونوا يدا مظلمة وراء الكواليس أم أنكم جادون في أن تكونوا صديقا يجلب السلام".

كما أشار الجنرال الصيني، إلى أن الأزمة الحالية في أوكرانيا جاءت بمثابة مفاجأة لبكين. وأضاف: "إن الصين قلقة للغاية وتأسف لأننا لم نر حتى الآن آفاق السلام". كما نفى مزاعم أن بكين كانت تحاول إقناع كييف بتقديم تنازلات إقليمية من أجل إحلال السلام.

وأعلنت واشنطن يوم الثلاثاء، تخصيص حزمة أمريكية جديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية بقيمة 325 مليون دولار لأوكرانيا.

المصدر: تاس