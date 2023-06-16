إيران تنفي وجود كاميرا مراقبة مفعلة في موقع نطنز النووي

نفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وجود كاميرا مراقبة لتسجل الأنشطة النووية في موقع نطنز للتخصيب، في إطار الاتفاق المبرم بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته مساء الجمعة: "في الأيام الأخيرة أعلن بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في تصريحه مع إحدى وكالات الأنباء عن اتفاق طوعي مع الوكالة لتفعيل وإعادة تركيب 10 كاميرات في منشآت أصفهان".

وجاء في هذا البيان: "بينما تحدث بهروز كمالوندي عن اتفاق إيران الطوعي مع الوكالة لتفعيل 10 كاميرات في منشآت أصفهان، تحدث عدد من وكالات الأنباء عن تفعيل الكاميرات في "نطنز".

وأضافت المنظمة أن كمالوندي تحدث عن تركيب كاميرات في أصفهان، لكن في جزء واحد فقط من المقابلة حيث تم ذكر "نطنز" سهوا بدلا من منشآت "أصفهان"، كما أفادت بعض وسائل الإعلام بالخطأ عن تركيب كاميرات في موقع نطنز.

المصدر: إرنا