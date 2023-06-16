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مجلس "أوكرانيا ــ الناتو" يعقد أول اجتماعاته على هامش قمة يوليو

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قال الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، إن الحلف يريد عقد الاجتماع الأول لمجلس "أوكرانيا - الناتو" بمشاركة فلاديمير زيلينسكي على هامش قمة يوليو التي ستعقد في فيلنيوس.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء دفاع دول الحلف  في بروكسل: "نعمل في الوقت الراهن على تأسيس مجلس "أوكرانيا ــ الناتو".. ونأمل في أن نعقد الجلسة الأولى للمجلس في فيلنوس بمشاركة زيلينسكي.

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وكان ستولتنبرغ قد صرح في وقت سابق، تعليقا على اجتماع وزراء دفاع الحلف، بأن الحلف يسعى لتقديم مزيد من الذخيرة والأسلحة لأوكرانيا، موضحا أن زيادة إنتاج الذخيرة تتصدر الأولويات.

ويأتي ذلك في وقت خيمت فيه الخسائر، التي منيت بها القوات الأوكرانية، على أجواء الاجتماع.

المصدر: نوفوستي.

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